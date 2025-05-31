TRT Genel Müdürü, Filistin meselesini anlatacak

MEHMET ZAHİD SOBACI’DAN FİLİSTİN VURGUSU

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, tüm engellemelere, tacizlere, fiziki ve sözlü saldırılara rağmen Filistin meselesini ve Gazze’de yaşanan soykırımı anlatmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor. Sobacı, “Çünkü bu bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin medyası olmamız açısından bir sorumluluğumuz, bir borcumuz.” diyor. Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda saat 12.00’de başlayan ve 24 saat sürecek “Filistin İçin Sessiz Kalma” programında konuşmasına devam eden Sobacı, Gazze’de sürdürülen sistematik bir soykırımı vurguluyor.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMIN GÖRÜNMEZ YÜZÜ

Sobacı, İsrail’in kan dökme tutkusunu dile getirirken kadınlar, çocuklar, siviller ve gazetecilerin hedef alındığını hatırlatıyor. Ekrana verilemeyen görüntülerin mevcut olduğunu belirten Sobacı, “Savaşın bile bir ahlakı, hukuku var ama soykırımcı İsrail’in bu savaş hukukunu bile gözetmediği bir iklimden, savaş ortamından bahsediyoruz.” diyor. Soykırıma dışarıdan bakanların rakamları algılayarak gerçek insanları göz ardı ettiklerine işaret eden Sobacı, “Bu hayatların gerçek hayatlar olduğunun farkında olması gerektiğini” savunuyor.

GAZETECİLERİN ZORLUĞU VE ROLLERİ

Sahada görev yapan gazetecilerin karşılaştıkları zorlukları aktaran Sobacı, “Hem oradaki iklimi teneffüs etmeleri hem ölümle burun buruna mesleğini icra etmeleri açısından çok zor.” diyor. Onların bu savaşta belki de en önemli vazifeyi üstlendiklerini vurgularken, “Belki biz bu program çerçevesinde hakikat nöbetine bir katkı sunmaya çalışıyoruz ama onlar sahada çok daha güçlü, cansiparane bir şekilde o hak nöbetini tutmaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullanıyor.

DÜNYA MEDYASININ ÇİFTE STANDARTLARI

Sobacı, insan haklarına duydukları saygının riyakar bir tavırla sarsıldığına dikkat çekiyor. Batı dünyasının şu anki durumu hakkında, “Gazze’de olanlar karşısında kendi değerlerini yiyorlar.” diyor. Uluslararası medya kuruluşlarının durumu ile ilgili yorum yaparak, “Ya kulağının üstüne yatıyor ya da İsrail’in hamlelerini ve soykırımlarını meşrulaştırmaya çalışıyor.” şeklinde ifadelerde bulunuyor. Ayrıca, medya kuruluşunun “defterin açık olması” gerekliliğini vurguluyor.

TRT’NİN YAYINCILIK ANLAYIŞI

Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir aktör olduğunu belirten Sobacı, TRT’nin uluslararası yayıncılığında gerekli cesareti göstereceğini belirtiyor. “Bu bağlamda ivme kazanmış, yükselen bir güç haline gelmiş bir devletiz.” diyor. Uluslararası basın kuruluşlarının manipülatif habercilik anlayışını eleştiren Sobacı, “Bu vahşetin meşruiyetini sağlamaya çalıştıklarını” ifade ediyor. TRT World ve TRT Arabi gibi kanalların Gazze’deki durumu birçok farklı dillerde anlatmayı sürdürdüğünü belirterek, “Bundan vazgeçmeyeceğiz.” diyerek sonlandırıyor.