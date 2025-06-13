TRT Haber Canlı Yayın Bilgileri Mevcut

TRT HABER CANLI YAYIN PROGRAMI VE FREKANS BİLGİLERİ

13 Haziran 2025 Cuma günü TRT Haber kanalında gün boyu yayınlanacak programlar, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gündemdeki sıcak başlıkları anlık olarak izlemek isteyenler, “TRT Haber canlı yayın nasıl izlenir?” ve “TRT Haber yayın akışında bugün hangi programlar var?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki, TRT Haber canlı yayın nasıl izlenebiliyor? 13 Haziran 2025 Cuma günü TRT Haber yayın akışında neler bulunuyor?

GÜNCEL FREKANSLAR VE YAYIN AYARLARI

2025 yılı itibarıyla TRT Haber’i Türksat uydusu üzerinden izlemek isteyenler için güncel uydu frekans ayarları merak konusu oldu. TRT Haber’in HD ve SD yayınlarını sorunsuz şekilde izlemek için uydu alıcısına doğru frekans bilgilerini girmek gerekiyor. Güncel frekans bilgileri şöyle:

– Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

– Frekans: 11958 MHz

– Polarizasyon: Dikey (Vertical – V)

– Sembol Oranı: 27500 Ksymb

– FEC: 5/6

– Yayın Türü: Şifresiz (Free-to-Air) – HD / SD

Bu ayarlarla manuel kanal araması yapan izleyiciler, TRT Haber’i kolaylıkla izleyebiliyor. Eğer uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, bu bilgiler otomatik olarak güncellenebilir.

DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARI

TRT Haber, yalnızca uydu üzerinden değil, aynı zamanda dijital yayın platformları aracılığıyla da izlenebiliyor. Bunlar arasında Digitürk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+ ve KabloTV yer alıyor. Herhangi bir platforma göre kanal numaraları değişiklik gösterebiliyor, bu nedenle güncel kanal listesine ulaşmak için ilgili yayın sağlayıcının web sitesini ziyaret etmek öneriliyor.