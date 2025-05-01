Trt’nin 61. Yılı Kutlandı

MİLLETİMİZİN SESİ TRİ’Yİ KUTLUYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT’nin 61. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı. Altun, “Milletimizin sesi, devletimizin hafızası ve Türkiye’nin evrensel hakikat yürüyüşünün en güçlü taşıyıcılarından biri olan TRT’nin 61. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.” dedi.

TRT’NİN ÖNCÜ GÖREVİ

Altun, TRT’nin kuruluş yıl dönümüne dair açıklamalarında, “TRT, yarım asrı aşan yayıncılık birikimiyle, yalnızca haber iletmekle kalmamış, hakikatin yanında duran, değer üreten ve milletle devlet arasındaki güçlü iletişim köprüsünü inşa eden öncü bir kurum olmuştur.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, TRT’nin farklı kültürlere ve coğrafyalara seslendiğini belirterek, bu kuruluşun yalnızca bir medya organı değil, Türkiye’nin küresel adalet arayışının ve iletişimdeki egemenlik vizyonunun temsilcisi olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Altun, bu vizyonun, TRT’nin içerik, bakış açısı, değerleri, duruşu ve hakikati esas alan haberciliğiyle kendini gösterdiğini dile getirdi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin güçlü sesi olarak çalışmalarını başarıyla sürdüren TRT, bu ulusal misyonun küresel ölçekte daha da güçlü bir şekilde yankı bulmasına katkı sağlamaktadır.” dedi.

Altun, TRT’nin Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde, yerli ve milli bir duruşla hakikati merkeze koyarak küresel medya düzenine alternatif bir ses olma görevini yerine getirdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, stratejik iletişim vizyonu doğrultusunda TRT’nin gücünü, üretim kapasitesini ve etki alanını daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle, TRT ailesine geçmişten bugüne emek vermiş tüm çalışanlara teşekkür ederek, kurumun gelecekte de başarılı yayıncılık yıllarına imza atmasını diledi.