TRT Sanatçısı Mehmet Erenler Vefat Etti

MEHMET ERENLER’İN VEFATI

TRT sanatçısı Mehmet Erenler, 79 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Erenler’in vefat nedeninin organ yetmezliği olduğunu açıkladı. “Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” ve “Bir Çift Turna Gördüm” gibi halk müziğinin önemli eserlerini derleyerek kültürel belleğe kazandıran Erenler’in ölümü, sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Usta sanatçının cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazıyla birlikte, Yeniköy’deki aile mezarlığında defnedilecek.

1946 yılında Ankara’da dünyaya gelen Mehmet Erenler, sadece 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi. 13 yaşında ise, halk müziğinin önemli ismi Muzaffer Sarısözen’in hazırladığı “Yurttan Sesler” programına katılarak dikkatleri üzerine çekti. Sanat kariyerine 1966 yılında kurumsal olarak başlayan Erenler, TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Müziğe olan akademik yaklaşımı sayesinde, ilerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı.

HALK MÜZİĞİNE KATKILARI

1980 yılında kendi isteğiyle TRT İstanbul Radyosu’na atanan Erenler, burada hem bağlama sanatçısı hem de koro şefi olarak uzun yıllar görev yaptı. Türkiye’nin pek çok ilinde ve yurtdışında konserler, paneller ve seminerler düzenleyerek halk müziğini geniş kitlelere ulaştırdı, üniversitelerde dersler vererek çok sayıda genç sanatçının yetişmesine de katkı sundu. Mehmet Erenler, Türk halk müziğinde otantik icra geleneğine bağlı kalan nadir sanatçılardan biri olarak tanındı.

ALBÜM VE İCRA TEKNİĞİ

Bağlama repertuarında yer alan serbest ölçülü ve doğaçlama “açış” tekniğindeki ustalığı, dinleyiciler ve müzik çevreleri tarafından büyük takdir gördü. TRT sanatçısı kimliğini sürdürerek kariyeri boyunca 20’den fazla albüme imza atan Erenler, Türkiye’nin kültürel hafızasında derin izler bıraktı.