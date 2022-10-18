TRT spikeri Bülend Özveren hayatını kaybetti

Yıllarca Eurovision Şarkı Yarışması’nı sunan TRT’nin unutulmaz spikeri Bülend Özveren hayatını kaybetti.
TRT’nin duayen ismiydi, Eurovision Şarkı Yarışması’nı yıllarca sundu. 79 yaşındaki usta televizyoncu Bülend Özveren, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TRT’nin unutulmaz spikerlerindendi. Güzel Türkçesi ve kendine has üslubuyla izleyicilerin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Bülend Özveren’in vefatını eşi Sebla Özveren Twitter üzerinden yaptığı, “Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun” sözleriyle duyurdu.
1943’te İstanbul’da doğan Bülend Özveren Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Sunuculuğa ilk adımını 1965 yılında TRT ekranında attı, bir süre spor spikerliği yaptı.
1975’ten 2012’ye kadar aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışmaları’nı TRT ekranlarından izleyicilere aktardı.