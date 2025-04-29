Trt Spor Digitürk 86. Kanalda

TRT SPOR UYDU FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor’un yayın akışını takip eden televizyon izleyicileri, kanalda yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı olarak izlemek için TRT Spor’un Digiturk’teki kanal numarasını merak ediyor. Peki, TRT Spor Digiturk’te hangi kanalda yer alıyor?

KANALIN KURULUMU VE GELİŞİMİ

TRT Spor, TRT tarafından oluşturulan bir spor kanalı olarak faaliyete geçti. 2010 yılında TRT 3’ün kapanışıyla TRT Spor’un kurulması planlanmış olsa da, TBMM TV yayınlarının sebebiyle TRT 3 kanalı kapatılmamış ve ayrı bir kanal olarak TRT Spor oluşturulmuştur. 9 Ağustos 2010 tarihinden itibaren TRT 3 logosuyla birlikte TRT Spor logosunun da yayınlarda yer alması sağlanmıştır. Ayrıca, 7 Mart 2012’den itibaren farklı bir frekansa sahip, yalnızca TRT Spor logosuyla yayın yapan bir kanal daha açılmıştır. TBMM TV yayını başlayınca, bu frekanstaki TRT Spor kanalı etkilenmeden yayına devam etmiştir. TBMM TV yayınları sırasında TRT 3 logosuna TBMM TV logosu eşlik etmiştir.

HD YAYINCA GEÇİŞ VE YENİ KANAL ADDITIONS

TRT Spor, 8 Aralık 2014 tarihinden itibaren HD yayın yapmaya başlamış ve kanalın jenerikleri, grafikleri ve logosu yenilenmiştir. 27 Eylül 2019 tarihinde tüm spor branşlarının yayınlanacağı TRT Spor 2 kanalı da yayına girmiş, bu kanal 19 Mayıs 2021 tarihinde TRT Spor Yıldız olarak adlandırılmıştır. 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1. Lig yayın hakları alınmış ve 2022-23 Sezonu sonuna kadar beIN Sports ile birlikte bu haklar elinde bulundurulmuştur. Kanal, 7 Ocak 2022 Cuma sabahı saat 07.00’de logosunu ve jeneriklerini değiştirmiştir.

TRT SPOR DIGITURK KANAL NUMARASI

TRT Spor, Digiturk platformunda 86. kanal olarak izlenebiliyor (HD). Bu bilgilerle birlikte; spor tutkunları, istedikleri yayınları aksatmadan takip edebilir.