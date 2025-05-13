Trt Tarafsız Olmamakla Eleştiriliyor

TBMM GENEL KURULU’NDAKİ KONUŞMA

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan’a 32 saat 42 dakika vermişler, TRT Haber yer veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na sadece 32 dakika; küsuratı kadar bile değil Tayyip Bey’in. Benim vergilerimi alıp bana adaletsizlik yapıyorsunuz. Sayın Bahçeli’ye 25 saat. Sayın Bahçeli de mi Cumhurbaşkanıydı, niye ona 25 saat veriyorsunuz o zaman? Böyle bir şey olamaz. Fakat, yani insanın hakikaten birazcık utanma duygusu olur ya, şurası bir kızarır; hiçbir kızarmayı biz Komisyonda hissetmedik.” ifadelerini kullandı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemelerin bulunduğu Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda devam ediyor. Usta, TRT’nin özel sektör mantığıyla çalıştığını ama kamu desteğiyle gelir elde ettiğini eleştirdi.

TRT’NİN YAYIN POLİTİKALARI VE MALİ DURUMU

Usta, “Bu kanun teklifinde var, TRT şirket kuracak, şirket satın alacak, şirketlere ortak olacak; güzel ama bu neyi hatırlatıyor? Özel sektör mantığıyla çalışan bir TRT’yi hatırlatıyor bize, değil mi? ‘Ben kamu ihale mevzuatının dışına çıkayım’ diyor,” dedi. TRT Genel Müdürü’ne 2025 gelirleri hakkında bilgi talep eden Usta, “Kesinleşmiş Sayıştay raporlarına dayalı olarak elimizde 2023 verileri var. Brüt satışları 2023 yılında 21,1 milyar TL. Bunun 18,3 milyar TL’si bandrol gelirleri yani bizden vergi olarak alınan, TRT’nin faaliyetleriyle hiçbir alakası olmayan gelirler; buradaki oran da yüzde 86’ya denk geliyor. Benim vergimi alacaksınız ama bir siyasi partiye hizmet edecek şekilde yayıncılık yapacaksınız; kabul etmek mümkün değil,” dedi. Usta, TRT’nin birçok önemli programdan daha fazla bütçe aldığını, dolayısıyla kamu yayıncılığı ilkelerine uyması gerektiğini belirtti.

TRT VE TARAFSIZLIK İLKESİ

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da TRT’nin iktidarın borazanı gibi hareket ettiğini ifade ederek, “TRT sözde kamu kurumu yani hepimizin vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu. Peki, gerçekten kamu kurumu olmanın gereklerini yerine getiriyor mu? Maalesef öyle davranmıyor,” dedi. TRT’nin yayıncılık ilkesinde tarafsızlık sağladığını söylemenin mümkün olmadığını belirten Oluç, iktidarın TRT üzerindeki etkisi nedeniyle tarafsızlığın sağlanamadığını vurguladı. 2014 ve 2015 seçimlerinde TRT’nin tutumu hakkında eleştirilerde bulunan Oluç, “2023 seçimlerine kadar TRT halkın değil, hükümetin propaganda aracı olarak çalışıyor,” açıklamasında bulundu.