TRT Yayınları, Toplumu Birleştiriyor

TRT GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ZAHİD SOBACI’DAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT’nin yaptığı yayınlar, etkinlikler, ortak yapımlar ve özel organizasyonlar sadece eğlence veya bilgilendirme amacı taşımıyor, aynı zamanda toplumu bir arada tutan bir tutkal görevi görüyor.” dedi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT Genel Müdürlüğünün 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşülmesi için AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında bir araya geldi. Savaş, toplantının başlangıcında 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

GELİŞMELER VE KAMU YARARI VURGUSU

Mehmet Zahid Sobacı, komisyondaki sunumunda, TRT’nin 1 Mayıs 1964’te başladığı serüvenini, günümüzde 17 televizyon ve 17 radyo kanalı, 9 uluslararası dijital haber platformu, Türkiye’nin uluslararası dijital platformu “tabii” ile birlikte sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, yapımlarında izlenme oranını değil kamu yararını önceliklendirdiklerini belirten Sobacı, TRT 1 kanalında yayınlanan yapımların 1 Ocak 2023-13 Nisan 2025 döneminde toplam 1823 kez en çok izlenen ilk 5 yapım arasında yer aldığını aktardı. SOBACI, Euro 2024’te yayınlanan Hollanda-Türkiye maçının TRT 1’in en yüksek izlenme oranına ulaştığını da ifade etti.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA BAŞARILAR

Sobacı, uluslararası yayıncılık alanında büyük ilerleme kaydettiklerini, “tabii” platformunun, abonelerine 20 bin saatten fazla içerik sunduğunu vurguladı. 5 farklı dilde hizmet veren tabii’nin, iki yılda 11 milyon 500 bin kullanıcıya ulaştığını kaydetti. Sobacı, “Tabii’nin varlığı sayesinde Türkiye, teknolojik bir dijital içerik üreticisi konumuna gelecektir.” dedi. 2023’te kamusal katkı gelirleri dışında kalan gelirlerin toplamda yüzde 244 oranında artış gösterdiğinin altını çizen Sobacı, bu artışın enflasyon oranlarının üzerinde olduğunu belirtti.

KAMU YAYINCILIĞI VE SANATIN ROLÜ

Sobacı, TRT’nin faaliyet gelirlerinin ilan, reklam ve dijital içerikten oluştuğunu belirtti. “DRT’nin yaptığı yayınlar, etkinlikler, ortak yapımlar ve özel organizasyonlar sadece eğlence veya bilgilendirme amacı taşımıyor, aynı zamanda toplumu bir arada tutan bir tutkal görevi görüyor.” diyen Sobacı, sanat, spor ve kültürle insanları buluşturduklarını ifade etti. TRT’nin geçmiş başarılarının yanı sıra yenilikçi projelerle geleceği şekillendirmeyi hedeflediklerini aktararak, “İyinin, güzelin, hakkın temsilcisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

Komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sobacı, Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmeli Personel’den kadro karşılığı sözleşmeli personele geçişin olmadığını, kurumda akrabalık bağı olan bir yöneticinin bulunmadığını kaydetti. HAVELSAN ile yapılan Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi sözleşmesi hakkında ise, projenin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle karşılıklı feshettiklerini belirtti. Sobacı, “TRT’nin yayınladığı UEFA maçlarının biletlerini karaborsadan sattığı” iddialarına da yanıt vererek, “TRT ile karaborsa bilet satışı ilişkilendirilemez.” dedi.

YAYINLANAN İDDİALARA YANITLAR

Sobacı, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasına ilişkin iddiaları yanıtlayarak, “Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasını canlı veren tek kanal, TRT’dir.” dedi. TRT’nin eski muhabiri Murat Söylemez’in sosyal medya üzerinden muhalefete yönelik tehdit içerikli paylaşımları konusunda, Söylemez’in TRT ile bir bağlantısı olmadığını ifade etti. Ayrıca, yasadışı bahis reklamlarıyla ilgili olarak, anlaşmalı reklam kurallarını açıkladı.

REKABET ORTAMI VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Sobacı, “TRT’nin kurumsal itibarı, marka değeri her şeyin üstündedir.” dedi. Dış yapımlarının iktidar yanlısı hiçbir şirkete devlet parası aktarmadığını vurguladı. Hakkında yapılan tarafsızlık eleştirilerine değinerek, sürelerin hesaplanmasında yapılan algı yönetimine dikkat çekti. İmamoğlu’nun ifadeleriyle ilgili eleştirilerde bulunarak, TRT’nin resmi soruşturmaları göz ardı edemeyeceğini belirtti. Toplantı, TRT’nin 2021 ve 2022 yılındaki bilanço ve hesaplarının ibra edilmesiyle sona erdi.