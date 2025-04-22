Trump, 13-16 Mayıs’ta BAE’yi Ziyaret Edecek

BASIN BRİFİNGİNE GÖRE ZİYARET TARİHLERİ BELİRLENDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini duyurdu. Leavitt, gerçekleştirdiği basın brifinginde, Trump’ın Orta Doğu programına ilişkin tarihleri bir kez daha doğruladı. Ancak, Leavitt, ziyaretin detayları hakkında bilgi vermedi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayıs ayında Suudi Arabistan’a gitmeyi öngördüğünü belirtmişti. Ayrıca, Trump’ın Orta Doğu seyahati çerçevesinde Türkiye’ye de gelebileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceği ifade ediliyor. Ancak, Trump’ın Türkiye’ye yapacağı olası ziyareti konusunda belirsizlik devam ediyor.