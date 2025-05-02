Trump 14 Haziran’da Askeri Geçit Töreni Düzenleyecek

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla 14 Haziran tarihinde Washington’da askeri bir geçit töreni düzenlenmesi yönünde talimat verdi. Fox News kanalının duyurduğu habere göre, Trump, doğum günü olan 14 Haziran’da büyük bir askeri geçit töreninin gerçekleştirilmesi için harekete geçti.

BÜYÜK GEÇİTTE YER ALACAKLAR

Düzenlenecek olan büyük askeri geçitte, görevdeki birçok askeri birliğin yanı sıra, gaziler ile askeri öğrencilerin de katılması bekleniyor. ABD ordusunun kuruluşunun önemli 250. yıl dönümü vesilesiyle planlanan geçit töreninin, Trump’ın doğum günüyle çakışması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

ORDUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERMENİN AMAÇLARI

Trump, daha önceki açıklamalarında benzer bir askeri geçit törenini gerçekleştirmek istediğini ve ABD ordusunun gücünü daha fazla vurgulamak arzusunda olduğunu dile getirmişti. Bu kutlama, Trump için hem önemli bir askerî olay hem de kişisel bir anlam taşıyor.