Trump, 14 Ocak’ta Geçit Töreni Düzenleyecek

DONALD TRUMP’IN ASKERİ GEÇİT TÖRENİ PLANI

Donald Trump, 14 Ocak’ta doğum günü vesilesiyle Washington DC sokaklarında büyük bir askeri geçit töreni düzenlemek istiyor. Maliyetinin 100 milyon dolara ulaşması beklenen bu organizasyon, ABD Ordusu’nun 250. kuruluş yıldönümüyle aynı güne denk geliyor. Washington City gazetesinin aktardığı ve Washington’daki bir kaynağın doğruladığı bilgilere göre, geçit töreni Pentagon binasından başlayıp, başkentin çeşitli sokaklarından geçerek Beyaz Saray’a ulaşacak. Törende, ABD’nin seçkin askeri birlikleri ile birlikte savaş tankları, ağır askeri ekipmanlar, uçaklar ve füzelerin sergileneceği öngörülüyor. Binlerce kişinin katılması beklenen gösteri, ABD’nin askeri gücünü ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

TRUMP’IN GEÇİT TÖRENİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Bu, Trump’ın askeri geçit töreni düzenleme girişimi değil. 2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gerçekleştirdiği askeri törenden etkilenerek, “Bunu geçmek için çalışmamız gerekecek” demişti. Fakat o dönemde planlanan ve maliyeti 91 milyon dolar olarak hesaplanan tören, bölge yetkilileri ve askeri liderlerin itirazları nedeniyle iptal olmuştu.

LOJİSTİK ZORLUKLAR VE ENGELLER

Uzmanlar, bu tür askeri gösterilerin Washington DC’de sıradışı olduğunu ve lojistik açıdan zorluklar içerdiğini belirtiyor. Şehrin dar caddeleri ve tarihi yapıları, ağır askeri araçların geçişine yönelik çeşitli engeller oluşturuyor. Pentagon ve Beyaz Saray yetkilileri, henüz bu plan hakkında resmi bir açıklama yapmamış durumda.