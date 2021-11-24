Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Trump, 2 eylemciyi öldüren ismi malikanesinde ağırladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, iki protestocuyu vurup öldürmek ve bir diğerini de yaralamaktan yargılandığı cinayet davasından beraat eden Kyle Rittenhouse’u Florida’daki ünlü malikanesinde ağırladığını açıkladı.

Donald Trump, Fox News’le pazartesi yaptığı ve dün yayımlanan röportajda Rittenhouse’la davanın sonuçlanmasının ardından görüştüğünü söyledi:

“Rittenhouse beni aradı ve yanıma gelip bir ‘merhaba’ deyip diyemeyeceğini sordu. Çünkü o (benim) bir hayranım.”

Rittenhouse’la annesini Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, gencin ateş etmemesi halinde kendisinin öleceğini savundu. Eski ABD Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Rittenhouse gerçekten iyi bir genç. Bunu asla yaşamamalıydı. Savcılık görevini kötüye kullandı.”

Trump, Rittenhouse beraat ettikten sonra da yaptığı açıklamada genci kutlamıştı:

“Hakkında açılan tüm davalarda MASUM bulunduğu için Kyle Rittenhouse’u kutluyorum. Buna SUÇSUZ bulunma denir—Ve bu arada, bu da nefsi müdafaa değilse, hiçbir şey değildir!”