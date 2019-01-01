Trump 4 ay süre verdi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu hakkında konuştu ve Suriye’deki birliklere çekilme için 4 ay süre verdiğini belirtti.

Gazetenin ABD yönetiminden iki kişiye dayandırdığı haberine göre Donald Trump, Pentagon’a, Suriye’deki birliklerin tamamen çekilmesi için dört ay süre verdi.

New York Times’a konuşan yetkililer, Trump’ın, DEAŞ’a karşı mücadeleden sorumlu Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı Kumandanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile yaptığı görüşme sırasında çekilme tarihini söylediğini belirtti.

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başkanlığım döneminde Suriye’de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ’ı yendik.” ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, “DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise ABD’nin Suriye’deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

HÜRRİYET