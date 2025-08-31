Trump, 5 Günlük Sessizliği Golf Fotoğrafıyla Bozdu

TRUMP’IN KAMERALAR KARŞINDA GÖRÜNMEMESİNE DAİR ŞÜPHELER

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kameralara çıkmadığı için sosyal medyada sağlık durumu hakkında çeşitli dedikodular yayılmaya başladı. Reddit üzerinden başlayan bu tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına dair spekülasyonlara kadar ulaştı. Trump’ın en son 26 Ağustos’ta Beyaz Saray’daki toplantısında görünmemesi, sağlık durumu ile ilgili endişeleri gündeme taşıdı. Söz konusu platformda, “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” ifadelerine yer verildi.

BİLGİLERDEN SONRA FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Bu belirsizliklerin ardından, bir Beyaz Saray yetkilisi Axios haber sitesine, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” yönünde bir açıklama yaptı. Ardından, X platformundaki bazı hesaplar, Trump’ın ailesi ile birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne golf oynamaya gitmek için Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğrafları paylaştı. Bu durum, sosyal medyadaki spekülasyonları bir nebze olsun yatıştırdı.