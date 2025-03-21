Trump, 6. Nesil F-47 Uçaklarını Tanıttı

6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 ile ilgili devam eden tartışmaların ortasında, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak adlandırılan F-47’nin üretimine başlayacaklarını açıkladı. Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte Trump, ülkesinin 6. nesil savaş uçaklarına geçiş planlarını duyurdu. Trump, “Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti.” şeklinde ifade etti.

BOEING İLE YENİ BİR DÖNEM

Trump, F-47’nin üretiminde Boeing firmasının görev alacağını belirtti. “F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak.” şeklinde bilgi verdi.

YENİ TEKNOLOJİLER İLE DONATILACAK

F-47’nin birçok yeni teknolojiyle donatılacağını vurgulayan Trump, “Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor.” diye ekledi. Bu adım, gelecekteki hava gücü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.