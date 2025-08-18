Trump, 6 Savaşı Durdurmaya Hazır

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde açıklama yaptı. Trump, “Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım. Bu savaşı durdurmak için buradayım. Tüm eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım” sözlerini kullandı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı çözme konusundaki kararlılığını yineleyerek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım. Hala hiçbir şeyden haberi olmayan, bana Rusya ve Ukrayna kargaşasıyla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyen Wall Street Journal gibi birçok tarafı okumak zorunda kalıyorum. Bu savaş uykucu Joe Biden’ın savaşı, benim değil. Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil.” ifadelerini ekledi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Trump, savaşın oluştuğu süreçte başkan olsaydı, böyle bir durumun yaşanmayacağını belirtti. “Ne yaptığımı biliyorum ve bu çatışmayı durdurmak için yıllardır çaba sarf eden ancak bir şey başaramayan kişilerin nasihatlerine ihtiyacım yok. Onlar sağ duyusuz, akıldan yoksun, anlayışsız kişiler ve mevcut Rusya-Ukrayna felaketini çözmeyi daha zor hale getiriyorlar. Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım.” dedi.

Trump-Zelenskiy görüşmesine İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de katılacak. Görüşmede Ukrayna’nın güvenlik garantisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nda varılacak barış anlaşmasına ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.