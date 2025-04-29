Trump’a Karşı 220 Dava Açıldı

DAVALARIN SAYISI VE KONULARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı ilk 100 günde imzaladığı kararname ve geliştirdiği politikalara karşı, ülke genelinde 220’den fazla dava açıldı. ABC’nin topladığı verilere göre, Trump ikinci döneminde görevdeki 100 günü geride bırakırken, imzaladığı bu kararname ve uyguladığı politikalar nedeniyle eyalet ve federal mahkemelerde toplamda birçok başvuru yapıldı. Ocak ayında 20 dava açılırken, şubat ve mart aylarında her ay yaklaşık 75, nisan ayında ise 50’den fazla dava kaydedildi. Açılan davalar arasında göçmenlere yönelik sınır dışı politikaları, ordudaki eşitlik ve çeşitlilik uygulamalarının kaldırılması, doğumla vatandaşlık hakkının iptali, federal kurumlar üzerindeki kitlesel işten çıkarmalar ve fon kesintileri gibi önemli konular yer aldı.

Özellikle Harvard ve Columbia üniversiteleri gibi kurumlara yönelik yapılan Filistin’e destek gösterileri sonrası işleme alınan fon kesintileri, önemli gündem maddeleri arasında. Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesinin Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün de aralarında bulunduğu Gazze’deki soykırıma karşı çıkan öğrencilere yönelik gözaltı ve vize iptalleri gibi durumlara karşı açılan davalar, ülke gündeminde önemli bir yer edindi. Trump yönetimi, federal kurumlardaki işten çıkarmalarla ilgili kendisine karşı açılan bazı davaları kazanırken, hukuki süreç olmaksızın yapılan sınır dışı etme girişimlerinde birçok uygulama, federal hakimlerin “geçici durdurma kararı” ile engellendi.

ABD Başkanı’nın politikalarına karşı alınan yargı kararları, Trump karşıtları tarafından bağımsız yargının ve yönetimin kontrolü açısından takdir edilirken, Trump destekçileri bu durumu “yargı darbesi” veya “ABD dış politikasının yargıçlar tarafından yönlendirilmeye çalışılması” olarak yorumladı. Ayrıca, Trump yönetiminin, federal mahkeme korumasına rağmen El Salvador hapishanesine “yanlışlıkla gönderdiğini” itiraf ettiği Kilmar Abrego Garcia davası dahil olmak üzere, en az 6 kez federal yargıçların kararlarını ihlal ederek uygulamalarına devam etmesi ve mahkeme kararlarını uygulamama durumu, ülkede tartışmalara yol açtı.