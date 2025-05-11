Trump’a Katar’dan lüks jet hediye

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ORTADOĞU TURU VE YENİ İDDİALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı içine alan bir Ortadoğu turuna çıkmayı planlıyor. Bu kapsamda, Trump hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ABC News’ün haberine göre, Trump yönetimi, muhtemelen Katar kraliyet ailesinden alınacak “Boeing 747-8” tipi lüks bir jumbo jeti hediye olarak kabul edecek. Bu durum, yabancı bir hükümetten alınacak en değerli hediye olarak kaydedilebiliyor. Bilgisi olan kaynaklara dayandırılan habere göre, bu lüks uçak, Trump’ın Ortadoğu turunun bir parçası olarak Katar’a yaptığı ziyarette duyurulacak.

BOEING’DEN GELEN TEKLİF

Bloomberg haber sitesinin aktardığına göre, konu hakkında bilgi sahibi kişiler, bu jumbo jetin “Air Force One” yani Trump’ın başkanlık uçağı olarak hizmet vermesi amacıyla kullanılacağını belirtti. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı, ABC’nin bu konudaki yorum talebine henüz dönüş yapmadı. Katar Büyükelçiliği de kanala yanıt vermedi. Trump, bir süredir eskiyen Air Force One uçağını değiştirmeyi hedefliyor. İlk döneminde de iki yeni uçak için sipariş veren Trump, ABD merkezli Boeing şirketinin teslimatında yaşanan “kronik gecikmeler” nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Boeing, yeni Air Force One modelinin 2027 yılına kadar teslim edilmesi teklifinde bulundu.

TRUMP’IN KATAR UÇAĞINI GEZMESİ

Daha önceki haberlerde, Trump’ın şubat ayında Katar’a ait bir Boeing uçağını Florida’da incelediği belirtilmişti. Trump, o dönemde kendi duygularını dile getirerek Boeing’den “mutlu olmadığını” ifade etmiş ve yönetiminin alternatif çözümler geliştirmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Uçağı gezdikten sonra ise “Gidip bir uçak satın alabiliriz” demişti. Söz konusu jet, Katar kraliyet ailesinin önde gelen isimlerinden Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından kullanılıyordu. ABC’ye göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington, eğer uçağın mülkiyeti Trump’ın başkanlık kütüphanesine transfer edilirse, uçağın bağışına “yasal olarak izin verilebileceğine” dair bir analiz kaleme aldı.