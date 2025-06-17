Trump’a Övgü Dolu Mesaj Paylaşıldı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN DİKKAT ÇEKEN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda ilgi uyandıran bir mesaj paylaştı. Mesaj, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından yazıldı. Huckabee, Trump’a yönelik övgü dolu ifadeler kullanırken dini ögeler ve tarihi göndermelerle bezeli cümleler dikkat çekti. Huckabee, Trump’ın liderliğini “tüm zamanların en önemli başkanlığı” olarak değerlendirdi. Mesajında Trump’ın kararlarının ilahi bir rehberlik ile belirlenmesi gerektiğini ima etti. Huckabee’nin mesajında yer alan ifadeler şunlardı: “Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya’da korudu çünkü siz yüzyılın—belki de tüm zamanların—en önemli başkanı olacaksınız… Size konuşan birçok ses var efendim, ama sadece tek bir ses önemlidir: O’nun sesi.”

HUCKABEE’NİN KUTSAL GÖREV VURGUSU

Huckabee, İsrail’deki görevini kutsal bir sorumluluk olarak tanımladı ve bu görevi asla terk etmeyeceğini ifade etti. “Benim görevim son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim. Bayrağımız inmeyecek! Siz bu anı aramadınız. Bu an sizi buldu!” dedi. Trump’ın bu mesajı üzerinde herhangi bir yorum yapmadan paylaşması, destekçilerinin yoğun ilgisini çekti. Ayrıca, bu durum Trump’ın dış politika stratejileri ile dini temelli siyasi tutumları hakkında yeni tartışmaların başlamasına neden oldu.

TARİHSEL GÖNDERME VE CESARET VURGUSU

Huckabee, mesajında “Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya’da korudu çünkü siz yüzyılın—belki de tüm zamanların—en önemli başkanı olacaksınız” ifadesine yer verdi. Huckabee, omuzlarındaki kararların ciddiyetine dikkat çekerek, “Size akıl vermek için değil, sadece cesaret vermek için yazıyorum. Gökten bir ses duyacağınıza inanıyorum ve bu ses, benimkinden ya da başka herhangi birininkinden çok daha önemlidir” şeklinde bir cümle kullandı. Huckabee, kendi görevine de vurgu yaparak “Beni İsrail’e sizin gözünüz, kulağınız ve sesiniz olmam için gönderdiniz; bayrağımızın elçiliğimizin üzerinde dalgalanmasını sağlamak için” dedi. Bu tür ifadelerle Huckabee, Trump’a destek olan bir duruş sergiledi.