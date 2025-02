Trump: ABD’de Dini Değerler Güçlenmeli

TRUMP’IN DİNİ DEĞERLER ÜZERİNE VURGULARI

Görevine başladığı günden beri yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, alışılmış kalıpları yıkmaya devam ediyor. Trump, geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’na katılarak burada bir konuşma yaptı. ABD’deki dini değerlerin her daim büyük önem taşıdığını fakat son yıllarda bu değerlerin zayıfladığını dile getiren Trump, güçlü bir inanç sahibi olduğunu ve başkanlığı sırasında bu konuda önemli adımlar atacağını belirtti. “Dini her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi bir şekilde geri getirmek istiyoruz” diyen Trump, dinin son birkaç yıl içinde büyük zarar gördüğünü ama şu an güçlü bir şekilde geri döndüğünü söyledi.

DİNİ ÖZGÜRLÜKLER İÇİN YENİ ADIMLAR

Dini özgürlükler konusundaki adımlarını vurgulayan Trump, “Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu”nun kurulacağını açıkladı. 75 yaşında bir kadının dini ritüellerini yerine getirdiği için hapse atıldığını belirten Trump, bu durumun en temel hakkın ihlali olduğunu ifade ederek, yeni komisyon ile bu tür vakaların önüne geçileceklerini kaydetti. Seçimlerde ABD’deki Hristiyanlar ve Evanjeliklerin büyük kısmının oyunu alarak başkan seçildiğini söyleyen Trump, Hristiyanlar dışında tüm dinlere mensup bireylerin de inanç özgürlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

TANRI’YLA İLİŞKİ VE BARIŞ YARATMA ARAYIŞI

Geçen temmuz ayında kendisine yapılan suikast girişimiyle ilgili olarak, bunu “Tanrı’nın işi” ve bir mucize olarak değerlendiren Trump, başkanlık sırasında olimpiyatlara, dünya kupasına ve ülkenin kuruluşunun 250. yılına katılacağını ifade etti. “İncil’in dediği gibi, ne mutlu barışı savunanlara” diyen Trump, Orta Doğu’ya barış getirme arzusunu dile getirirken, “Umarım en büyük mirasım bir barışçı ve birleştirici olarak hatırlanmak olur” ifadelerini kullandı. 2020’de başkanlık görevine gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı ve 7 Ekim saldırılarının yaşanmayacağını öne süren Trump, Gazze’de ateşkes sağlamak için attığı somut adımların etkili olduğunu kaydetti.

HRİSTİYANLIK KARŞITI ÖNYARGILARA KARŞI ÖNLEM

Trump, Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele etmek üzere yeni bir görev gücü kuracağını ve bu ekibe Adalet Bakanı Pam Bondi’nin liderlik edeceğini duyurdu. “Bu görev gücünün misyonu, Hristiyanlık karşıtı her türlü hedef gösterme ve ayrımcılığı derhal durdurmak olacaktır” şeklinde açıklama yaptı.