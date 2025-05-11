Trump, ABD’de Göçmen Sorununa Dikkat Çekti

TRUMP’IN GÖÇMEN POLİTİKALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 21 milyon düzensiz göçmen tarafından “işgal edildiğini” belirtip, ABD adalet sisteminin “bunları ortadan kaldırmasına” izin vermesi gerektiğini savundu. Trump, aksi takdirde ABD’nin “üçüncü dünya ülkesi olacağı” yönünde bir iddiada bulundu. Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, göçmen politikaları aleyhine karar veren mahkemeleri eleştiren Trump, ABD’nin “21 milyon yasadışı göçmen tarafından işgal edildiğini” öne sürdü. “Bunların çoğu katil ve en yüksek dereceden suçlu. Eğer radikalize olmuş ve beceriksiz bir mahkeme sistemi nedeniyle onları ortadan kaldırmamıza izin verilmezse, ABD hızla, şiddet ve suçla dolu üçüncü dünya ülkesi olacak, bir daha asla büyüklük göremeyecek.” şeklinde ifadelerine devam etti.

SEÇİM SONRASI GÖRÜŞLERİ

Trump, hükümet avukatlarının Anayasa Mahkemesi dahil ilgili mahkemelerde bu “gerçeği” belirtmelerinin gerektiğini savundu. 5 Kasım 2024 Başkanlık seçimlerini “ezici bir çoğunlukla” kazandığını hatırlatan Trump, “Seçildiğim işi yapmama izin verilmeli.” diyerek sözlerini sürdürdü. Ayrıca, “Aksi takdirde, artık bir ülkemiz olmayacak. Amerika’yı tekrar büyük yapın!” ifadelerine de yer verdi.

GÖÇMEN HAKLARI SAVUNUCULARININ TEPKİLERİ

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnameleriyle ülkede düzensiz göçmenlere karşı bir mücadele başlatmıştı. Ancak göçmen hakları savunucuları, düzensiz göçmenlerin ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından gözaltına alınıp hiçbir mahkeme süreci olmadan El Salvador’daki yüksek korunaklı hapishanelere gönderilmeleri gibi uygulamalara karşı Trump hükümetine çeşitli davalar açmıştı. Bu davalardan bazıları, ülkenin en üst düzey mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi’ne kadar ulaşmıştı.