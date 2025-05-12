Trump, ABD’de İlaç Fiyatlarını Düşürecek

TRUMP’TAN İLAÇ FİYATLARI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Beyaz Saray’da bir kararname imzalayacağını ve bu kararname ile tüm dünyada ilaç fiyatlarını yükseltecek, Amerika Birleşik Devletleri’ni ise ilaç fiyatlarının en düşük olduğu ülke haline getireceğini duyurdu. Trump, “Dünya uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde reçeteli ilaçların ve eczacılık ürünlerinin fiyatlarının neden diğer ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu, bazen aynı şirket tarafından aynı laboratuvarda veya tesiste üretilen aynı ilaçtan 5 ile 10 kat daha pahalı olduğunu merak etmiştir” ifadelerini kullandı.

AR-GE MALIYETLERİ VE KAMPANYA KATKILARI

Trump, ilaç firmalarının yıllardır bu fiyat farkının Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) maliyetlerinden kaynaklandığını savunduklarını, ancak bu maliyetlerin sadece Amerika’nın “enayileri” tarafından karşılandığını belirtti. Ayrıca, “Kampanya katkıları harikalar yaratabilir, ancak benimle ve Cumhuriyetçi Parti ile değil” dedi. Demokratların yıllardır doğru olanı yapmaya çalıştığını kaydeden Trump, Beyaz Saray’da ülkenin tarihinde önemli bir kararnamenin imzalanacağını düşündüğünü ifade etti.

FİYAT DÜŞÜŞÜ VE TASARRUF

Trump, “Reçeteli İlaç ve Eczacılık fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Fiyatları eşitlemek ve uzun yıllar sonra ilk kez Amerika’ya adalet getirmek için tüm dünyada fiyatlar yükselecek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın herhangi bir yerinde en düşük fiyatı ödeyen ulus ile aynı fiyatı ödeyeceğine dair bir “en çok tercih edilen ulus” politikası oluşturacağının altını çizen Trump, vatandaşların sağlık hizmetleri maliyetlerinin daha önce görülmemiş rakamlara düşeceğini vurguladı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu durum sayesinde trilyonlarca dolar tasarruf edeceğini belirtti. Trump, “Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Amerika’yı yeniden büyük yapın!” diyerek sözlerini sonlandırdı.