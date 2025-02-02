Trump, ABD’den İthalata Yeni Vergiler Getirdi

ABD’DEN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalatlara ek gümrük vergisi uygulanmasını içeren bir kararname imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan duyuruya göre, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalatlara ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi. Kanada’dan getirilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10’luk daha düşük bir tarife uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, Kanada’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67’sini, Meksika’nın yüzde 73’ünü ve Çin’in yüzde 37’sini ticaretin oluşturduğu, ancak ABD’de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğu vurgulandı. Ayrıca, 2023 yılında ABD’nin 1 trilyon doların üzerinde bir mal ticareti açığına sahip olduğu ve bu durumun dünyadaki en yüksek ticaret açığı olduğu aktarıldı. Drudge Report, bu durumu “Ticaret Savaşı 2025” olarak değerlendirdi.

İKİ TARAFLI TEPKİLER

Kararnamede, bir “misilleme maddesi” de mevcut. Bu maddede, Kanada ve Meksika gibi ülkelerin misilleme yapmayı tercih etmeleri durumunda tarifelerin artırılabileceği ifade ediliyor. Ek vergilerin, 4 Şubat ABD yerel saatine göre gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi. Kanada ve Meksika liderleri, Trump’ın, ülkelerinin ABD’ye olan ihracatına yüzde 25’e varan yüksek vergiler uygulamasından dolayı sert karşılık verdiler. Bunun üzerine, Çin de konu hakkında Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuracağını ilan etti.

KANADA’NIN KARARLILIĞI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, televizyon konuşmasında, 107 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine kademeli olarak yüzde 25 misilleme vergisi getireceklerini aktardı. Trudeau, Trump’ın, ABD tüketicileri ve sanayisinin Kanada’dan gelen petrol, enerji ve kritik minerallere erişimini ciddi şekilde riske attığını belirtti. Trudeau, eyaletlerle iş birliği yaparak ABD ile yapılan işlemleri gözden geçireceklerini de duyurdu.

TRUDEAU’DAN AMERİKAN HALKINA MESAJ

Trudeau, Amerikan halkına şu çağrıyı yaptı: “Kanada’ya yönelik vergiler, Amerikan otomotiv montaj tesisleri ve diğer imalat tesislerinin kapanmasına yol açarak işlerinizi riske atacaktır. Market alışverişinden benzin istasyonuna kadar maliyetlerinizi artıracak.” Kanada, Salı gününden itibaren ABD’den gelen 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara yüzde 25 vergi uygulamaya başlayacak ve üç hafta içinde 125 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına da benzer bir uygulama gelecek.

KANADA’DAN STRATEJİK ÇAĞRI

Trudeau, “Daha az Amerikan ürünü satın alın. Amerikan ürün ve hizmetleri yerine Kanada ürünlerini tercih edin.” diyerek, Kanadalılara Amerikan menşeli ürünleri alışveriş sepetlerinden çıkarmaları için çağrıda bulundu. Kanada, ayrıca giyim, spor ekipmanları ve ev aletlerini de tarifelere tabi tutmayı planlıyor. Trudeau, “Bunu biz istemedik ama geri adım atmayacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.