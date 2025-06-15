Trump, ABD’nin İran-İsrail Çatışmasındaki Tarafsızlığını Vurguladı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki son çatışmada ABD’nin tarafsız olduğunu aktardı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Bu gece İran’a yönelik saldırıyla ABD’nin hiçbir ilgisi yok.” ifadelerini kullandı. Trump, açıklamalarına şöyle devam etti: “Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çöker. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz!!!”

İRAN’IN MISILLEME UYARISI

İran, ABD ve müttefikleri ile ilgili olarak, Tahran’ın olası misilleme saldırılarını engellemeleri konusunda uyarıda bulundu. Son günlerde İsrail, İran’ın başkenti Tahran ve diğer şehirlerdeki nükleer tesislerine yönelik çeşitli hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid’in aralarında bulunduğu birçok üst düzey askeri yetkili ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUCU

İsrail, saldırılarında sivil yerleşim yerlerini de hedef alarak çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tehlike ortadan kalkana kadar” saldırıların devam edeceğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan etti. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı. İran’ın misilleme saldırıları ise dün gece başlayarak Tel Aviv dahil birçok kentte yıkıma neden oldu. Bu saldırılarda 3 kişinin öldüğü ve 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu ifade edildi.