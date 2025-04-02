Trump, ABD’nin Türkiye’ye Uygulayacağı Vergileri Açıkladı

YATIRIMCILARIN HAZIRLIKLARI

Trump yönetimi, dengesiz ticari ilişkileri ve adil olmayan vergi ile sübvansiyonları hedef alacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar da bu duruma yönelik hazırlık yapıyor. Trump, 20 Ocak’ta başkanlık yemin töreninin yapıldığı gün ülkenin ticari ilişkilerine dair bir dizi soruşturma emri verdi ve bu soruşturmalar 1 Nisan’da kendisine iade edildi. Özellikle otomotiv sektörüne odaklanan Trump, geçtiğimiz hafta otomobillere %25 gümrük vergisi uygulamaya başladığını duyurdu ve çipler ile ilaçlara yönelik başka gümrük vergilerinin de geleceğini belirtti. Ayrıca, 2 Nisan’da Trump, Kanada ve Meksika’dan yapılan tüm ithalata %25 gümrük vergisinin yeniden uygulanacağını açıkladı. Mart ayında, üç ülke arasında yapılan 2020 ticaret anlaşmasının şartlarına uyan mallara yönelik geçici bir muafiyet teklifi yapılmıştı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı gümrük tarifelerini duyurdu. Paylaştığı listeye göre ABD, Türkiye’ye en düşük olarak %10 gümrük vergisi uygulayacak. Trump, açıklamasında, “Bizim Amerikan rüyamızın üzerinde yıllardır tepindiler. Yıllardır böyle kötü bir durumdayız.” ifadesini kullandı. 10 yıl, 20 yıldır süren kötü gidişatı durduracaklarını belirten Trump, “Birazdan tarihi bir kararname imzalayacağım. Ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağız.” diye ekledi.

Trump, ekonomik bağımsızlığın duyurusunu yaparak, “Diğer ülkeler güçlenirken, biz fakirleştik. Bu süreci durduracağız.” diyor. Vergilerin artmasıyla büyük kazançlar elde edeceklerini ve Amerika’yı yeniden güçlü kılacaklarını belirtiyor. İşin sonunda üretim kapasitesinin artacağını, rekabetçiliğin yükseleceğini ve bunun Amerika için bir altın çağ olacağını söylüyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULANACAK

Trump, “Yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız yurt dışından gelen tüm otomotiv ürünlerine.” derken, diğer ülkelerin Amerika’ya uyguladığı yüksek gümrük vergilerini örnek gösteriyor. Tayland ve Vietnam gibi ülkelerin Amerikan motosikletlerine uyguladığı yüksek oranlardan bahsediyor ve bunun adaletsiz bir durum olduğunu ifade ediyor. Kanada ile yapılan ticaretin durumunu değerlendiren Trump, “Kanada bize %250 ile %300 arasında gümrük vergisi uyguluyor.” diyor.

Toplumların kendi menfaatleri için çalışmaları gerektiğini savunan Trump, açığın kapatılması gerektiğini söylüyor. Avrupa Birliği’nin Amerika’nın ithalatını engellemeye çalıştığını belirtiyor. Öte yandan, pirinç çiftçileri için de uygulanacak yeni vergi oranlarından bahsediyor ve bu konuda başka ülkelerin uygulamalarını örnek gösteriyor.

GELECEK GÖRÜŞMELER

Son olarak, Trump, tüm yabancı liderlere ve başkanlara, “Kendi tarifelerinizi sonlandırın. Bariyerlerinizi kaldırın.” çağrısı yapıyor. Böylece, Amerika’nın dış ticaretinde daha adil bir denge kurulmasını hedefliyor. Bu gelişmeler, Trump’ın ekonomik politikaları ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.