Trump, ABD Stratejik Kripto Rezervini Açıkladı

KRİPTO REZERVİ AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir süre merakla beklenen kripto rezervini resmi olarak açıkladı. Trump, Truth Social’daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, BTC, ETH, XRP, SOL ve ADA’yı içerecek bir ABD Stratejik Kripto Rezervi kurulması için talimat verdi. İlk olarak bu rezervin yalnızca XRP, SOL ve ADA’dandan oluşacağını belirten Trump, “Bitcoin ve Ethereum’u ben de seviyorum!” ifadesini kullandı. Yaklaşık bir saat sonra bu açıklamasını güncelleyip BTC ve ETH’nin de rezervde yer alacağını duyurdu.

KRİPTOLARDA YÜKSELİŞ HAREKETİ

Trump, kripto rezervinin “Biden yönetiminin yıllardır sürdürdüğü yolsuz saldırıların ardından bu kritik sektörü yeniden ayağa kaldıracağını” savunurken, “ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım!” diye de ekledi. Açıklamanın ardından kripto paralarda sert bir yükseliş yaşandı ve ADA yüzde 80 oranında artış gösterdi. Özellikle BTC, ETH, SOL, XRP ve ADA’da belirgin yükselişler kaydedildi. Bitcoin, yüzde 8’den fazla artışla 92 bin dolara yaklaştı. Ether ise 2 bin 500 dolar seviyesine ulaşarak kısa sürede yüzde 14’lük bir değer kazancı elde etti.

ARTIŞLARIN DETAYLARI

Diğer kripto paralar da önemli yükselişler kaydetti. XRP, yüzde 36 artışla 3 dolara ulaştı. SOL, yüzde 28 artışla 180 dolara kadar yükseldi. En büyük artışı ise yüzde 80’lik değeriyle ADA, 1.15 dolara dayandı. Trump’ın duyurusu, kripto piyasalarında genel bir yükseliş dalgası başlatmış durumda.