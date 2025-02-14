Trump, ABD Ticaret Tarifelerini Duyurdu

TRUMP’TAN YENİ TARİFE PLANI

Donald Trump, Perşembe günü ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik “karşılıklılık” ilkesine dayanan kapsamlı bir tarife planı açıkladı. Trump, adaletsiz bulduğu vergilere, düzenlemelere ve sübvansiyonlara karşı misilleme amacıyla her ülkeye özel yeni tarifeler uygulayacağını duyurdu. Beyaz Saray yetkilileri ile Trump, Brezilya, Hindistan, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği’nin ek tarifelere tabi olabileceğini bildirdi.

TARİFE DEĞERLENDİRMELERİ

Bir yetkili, tarifelerin öncelikle ABD’nin en büyük ticaret açıklarını verdiği ülkeler üzerinde değerlendirileceğini açıkladı. Meksika ve Çin de bu kapsamda incelenen ülkeler arasında bulunuyor. Trump, “Adalet gereği karşılıklı tarife uygulama kararı aldım, yani ülkeler ABD’ye ne kadar vergi koyuyorsa biz de aynısını koyacağız. Çoğu zaman bizden çok daha fazla vergi alıyorlar ama o günler geride kaldı.” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA TARİHİ VE PİYASA ETKİLERİ

Karşılıklı tarifelerin 2 Nisan gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceği kaydedildi. Bu durum, dünya genelindeki başkentlerde Washington ile müzakereleri hızlandırma çabalarına neden oldu. Dolar, Cuma günü euro ve yen de dahil olmak üzere farklı para birimlerine karşı hafif değer kaybederek üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Hafta başından bu yana yüzde 1’den fazla düşüş kaydetti. Ayrıca ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi ise yüzde 4,535 seviyesine ulaştı.