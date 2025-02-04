Trump ABD’yi Uluslararası Kuruluşlardan Çekti

TRUMP’IN KONUŞMASIYLA YENİ DÖNEM

Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda, Trump, ABD’nin uluslararası kuruluşlardaki rolünü yeniden şekillendiren bir adım attığını belirtiyor. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ABD’nin UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi’ne üyeliğini sona erdirdiğini duyurdu.

UNRWA’YA YÖNELİK TEPKİLER

ABD’nin, özellikle İsrail’in Gazze’deki saldırıları sırasında tartışmalara neden olan UNRWA’ya yaklaşımı daha önce Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilmiş ve ajansın kapatılması talep edilmişti. Trump, imzaladığı kararname ile ABD’nin Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA’nın bir parçası olmadığını dile getiriyor.

BIDEN YÖNETİMİNDEN FON ASKISI

Joe Biden yönetimi, daha önce UNRWA’ya yapılan Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar almıştı. Bu durum, özellikle Trump’ın attığı adımların arka planını oluşturan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.