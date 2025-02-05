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Trump, ABD’yi UNRWA ve BM Konseyi’nden Çekti

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TRUMP’IN BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini BM’ye bağlı Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyi’nden geri çeken bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bu karar, ABD’nin bu iki uluslararası kuruluşla olan ilişkisini sona erdiriyor.

FİLİSTİNLİLERE YARDIM AÇIKLAMASI

Trump, imzaladığı kararnameyle ABD’nin artık Filistinlilere yardım için oluşturulan bu ajansın bir parçası olmadığını ifade etti. Böylelikle, UNRWA’nın finansmanında ve faaliyetlerinde ABD’nin rolü önemli ölçüde azalacak.

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