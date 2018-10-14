Trump açıkladı: İstifa edebilir

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı James Mattis ile ilgili önemli bir yorumda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘ İstifa etmeyi planlıyor olabilir’ ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS televizyonunda yayımlanan “60 dakika” programına mülakat verdi.

Henüz yayınlanmayan röportajdan bölümler intenret sitesi üzerinden paylaşıldı. Söz konusu bölümlerden birinde Trump’a Savunma Bakanı Mattis’in görevi bırakıp bırakmayacağı soruldu.

ABD Başkanı Trump, “Bilmiyorum. Bana söylemedi” yanıtını verdi.

Trump, Mattis ile çok iyi ilişkileri olduğunu, iki gün önce birlikte öğle yemeği yediklerini anlattı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis’i Demokrat olarak niteleyen Trump, “General Mattis iyi bir insan. Çok iyi anlaşıyoruz. Ayrılabilir” dedi.

Trump, “Şunu demek istiyorum ki herkes ayrılır, herkes. İnsanlar ayrılıyor. Washington budur” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da kaos yaşandığı iddialarını da reddetti.

TRT