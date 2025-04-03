Trump Açıklamaları Altını Rekor Seviyeye Çıkardı

ALTIN FİYATLARINDA REKOR GÖRÜNTÜSÜ

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi kararlarının ardından rekor seviyelerini koruyor. Ons altın, Trump’ın açıklamaları sonrasında 3 bin 168 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Bu durum, sarı metaldeki yükselişi yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerine çıkardı. Ancak zirveden gelen satışların etkisiyle altın ons fiyatı, 3 bin 140 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Gram altın, 3 bin 821 liradan satılırken, çeyrek altın 6 bin 283 liradan alıcı buluyor.

TRUMP’IN YENİ VERGİ UYGULAMALARI

Trump, Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya ise yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Dış ülkelerde üretilmiş otomobillere de yüzde 25 oranında vergi koyulacak. Trump’ın bu açıklaması, yatırımcılar arasında riskten uzak durma eğilimlerini öne çıkardı ve güvenli liman varlıklarına olan talep arttı.

Altın, faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü talep ile destekleniyor. Öte yandan, ABD’nin istihdam ve imalat verileri zayıf bir performans sergiledi. Ülkede açık iş sayısı, şubat ayında 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. İmalat aktivitesi ise, 2 ay süren artışın ardından mart ayında daralmış durumda. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Bu verilerin, Fed’in para politikası üzerinde yaratacağı etki bekleniyor.