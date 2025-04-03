Trump Açıklamalarıyla Altın Yeni Rekor Kırdı

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi politikalarının açıklanmasının ardından yükselişine devam etti. Ons altın, Trump’ın duyurusunun ardından rekor seviyeyi 3 bin 168 dolara çıkardı. Böylece yıl başından itibaren sarı metaldeki artış yüzde 20’yi geçti. Zirve seviyesinden gelen satışların etkisiyle altının ons fiyatı, 3 bin 140 dolar civarında stabil hale geldi. Gram altın, 3 bin 821 liradan işlem gördü. Ayrıca çeyrek altın, 6 bin 283 liradan alıcı buldu.

TRUMP’TAN YENİ VERGİ UYGULAMALARI

Trump, Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 oranında karşılıklı gümrük vergisi uygulama kararı aldıklarını duyurdu. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya ise yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Ek olarak, dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacak. Trump’ın açıklamaları sonrası yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi arttı ve güvenli liman varlıklarına olan talep yükseldi.

Altın, faiz indirim beklentileri, merkez bankası alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü talep ile destekleniyor. Diğer yandan, ABD’de istihdam ve imalat verileri zayıf bir tablo sergiledi. Şubat ayında açık iş sayısı, 7 milyon 568 bine düştü ve piyasa tahminlerinin altında kaldı. İmalat aktivitesi, iki aylık artışın ardından mart ayında daralma gösterdi. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. İstihdam raporunun, Fed’in para politikasına yönelik etkileri dikkatle izlenecek.