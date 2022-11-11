Trump: Aday olursa bozguna uğrar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimlere değindi ve Vali DeSantis’i eleştirdi.

Donald Trump, ABD ara seçimlerinde büyük başarı elde eden ve 2024 başkan adaylığı konusunda ismi güçlenen Florida Valisi Ron DeSantis’i küçümseyici açıklamalarla açıkça hedef aldı.

DeSantis’i ortalama bir siyasetçi olarak niteleyen Trump, başarının arkasında da kendisinin olduğunu savundu.

44 yaşındaki DeSantis, Florida valilik seçimini yaklaşık 20 puan farkla kazanarak Cumhuriyetçi Parti’nin yeni yıldızı oldu.

Trump ise parti içinde adaylık için ismi konuşulan DeSantis’i açıkça uyardı ve aday olmamasını istedi.

Uzun bir açıklama yapan Trump, olası rakibini ‘hafif siklet’ olarak niteledi ve ilk kez valilik yarışına girdiği 2017’de umutsuz bir halde kendisine başvurduğunu öne sürdü:

“Ron’un kamu oyu yoklamaları kötüydü, parası yoktu ama ben onu desteklersem kazanabileceğini söyledi. Onun dökülen kampanyasını da ben düzelttim”

Trump sözlerinin devamında, aday olmayacağı açıklamasını duyurmayarak DeSantis’in ‘oyun oynadığını’ savundu.

Eski başkan, başkanlık yarışına girerse Florida Valisi’nin bozguna uğrayacağını da öne sürdü.