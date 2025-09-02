Trump Ailesi WLFI Projesiyle Öne Çıkıyor

TRUMP AİLESİ KRİPTO PROJESİNDEN BÜYÜK KAZANÇ SAĞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi, “World Liberty Finance” (WLFI) isimli kripto projesindeki varlıklarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. Lansmanı yeni yapılan bu kripto para, Trump ve ailesine 6 milyar dolarlık kağıt servet kazandırmış durumda. Bu kazancın, Başkan’ın ailesinin göreve başladığı dönemdeki en büyük finansal başarı olduğu düşünülüyor.

WLFI TOKENİNİN YÜKSEK PAYI

Trump ailesinin, piyasada bulunan tüm WLFI tokenlerinin yaklaşık dörtte birine sahip olduğu bildirilmekte. Bu durum, WLFI’yi Trump ailesinin en kıymetli varlığı haline getirirken, uzun yıllardır sahip olduğu emlak portföyünü dahi geride bırakmış durumda. Projenin kurucu ortakları arasında Trump’ın oğulları Donald Trump Jr., Eric Trump ve Barron Trump yer alıyor. Donald Trump ise “Kurucu Ortak Emeritus” unvanıyla projeye hem sembolik hem de stratejik bir katkı sağlamakta.

KRİPTO ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK DESTEK

Trump, yaklaşık bir yıl önceki seçim kampanyası sırasında World Liberty’nin tanıtımına destek vererek bu projeyi “Amerika’yı bu kez kripto ile yeniden büyük yapma” hedefinin bir parçası olarak tanımlamıştı. WLFI tokeninin değerindeki yükseliş, Trump’s Beyaz Saray’dan kripto endüstrisine yönelik pozitif mesajlar vermesi, düzenleyici engelleri azaltma taahhüdü ve özel dijital para birimlerinin ABD ekonomisini canlandırmadaki potansiyeline yaptığı vurgu ile paralel bir şekilde ilerlemekte.