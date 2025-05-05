Trump, Alcatraz’ı Azılı Suçlular İçin Açtı

TRUMP’TAN ALCATRAZ HAPİSHANESİ İÇİN YENİ PROJE

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan ve müzeye dönüştürülen Alcatraz hapishanesinin yeniden “azılı suçlular” için açılması noktasında Federal Cezaevleri Bürosu’na talimat verdi. Trump, Truth Social hesabından Alcatraz ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD’nin uzun zamandır “şiddet yanlısı azılı suçlularla” mücadele ettiğini vurguladı. “Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz.” dedi.

FEDERAL CEZAEVLERİ BÜROSU’NA TALİMAT

Bu doğrultuda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu’na, Alcatraz’ın onarılarak genişletilmesi ve “en azılı suçlular” için yeniden faaliyete geçmesi için talimat verdiğini açıkladı. Alcatraz, San Francisco’nun en önemli simgelerinden birisi olarak, dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olarak biliniyor. Bu mekan, aynı zamanda birçok filme de ev sahipliği yapıyor.

ALCATRAZ’IN TURİSTİK ÇEKİCİLİĞİ

Alcatraz Adası, 1973 yılından itibaren halka açık bir turistik alan olarak kullanılmaya başlamasından bu yana her yıl 1,5 milyon turist çekiyor. Kaçışın son derece zor olduğu hapishane, yaşam koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.