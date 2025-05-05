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Trump, Alcatraz’ı Suçlulara Açacak

ABD BAŞKANI TRUMP, ALCATRAZ HAPİSHANESİNİN YENİDEN AÇILMASINI İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Alcatraz hapishanesinin yeniden faaliyete geçmesi konusunda direktif verdi. California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve şu an müze olarak kullanıma açık olan Alcatraz hapishanesinin, ‘azılı suçlular’ için tekrar açılması amacıyla Federal Cezaevleri Bürosu’na talimat gönderdi.

Sosyal medya hesabından bu duruma ilişkin bir açıklama yapan Trump, ABD’nin yıllardır ‘şiddet yanlısı azılı suçlularla’ mücadele ettiğini ifade etti. Trump, “Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Alcatraz’ın onarılıp genişletilerek, ‘en azılı suçlular’ için yeniden kullanımına açılması yönünde adımlar atılacağını belirtti.

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