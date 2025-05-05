Trump, Alcatraz’ı Yeniden Açma Kararı Aldı

ALCATRAZ’IN YENİDEN FAALİYETE AÇILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Alcatraz hapishanesini yeniden faaliyete sokma planını kamuoyuna açıkladı. “Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz.” diyen Trump, Federal Cezaevleri Bürosu’na Alcatraz’ın onarılarak genişletilmesi ve “en azılı suçlular” için yeniden kullanılmasına yönelik talimat verdiğini bildirdi.

NEDEN AÇILIYOR?

Trump, Alcatraz hapishanesini yeniden açma kararının arkasındaki nedeni film endüstrisinden ilham aldığını belirtti. “Sanırım film yapımcısı olmam gerekiyordu. Film yapımıyla başlarsak, bu iş orada biter,” ifadelerini kullandı. Alcatraz’ın ABD için güçlü bir “hukuk ve düzen” simgesi olduğunu savunan Trump, “Alcatraz çok güçlü, çok etkili bir şeyi temsil ediyor. Hukuk ve düzen açısından bu ülkenin buna ihtiyacı var” dedi.

HAPİSHANE HAKKINDAKİ ANILAR

Trump, Alcatraz’ın şu anda müze olarak kullanıldığını hatırlatarak, “Birçok insan ziyaret ediyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yaptı ve kimse oradan kaçamadı. Bir kişi neredeyse başardı ama onun kıyafetlerini paramparça buldular. Köpekbalığı ısırıkları vardı.” sözleri ile hapishanenin geçmişine atıfta bulundu. ABD liderinin bu açıklamaları geniş yankı buldu ve büyük şaşkınlık yarattı.