Trump, Aliyev Ve Paşinyan Zirvesi! 35 Yıllık Savaş Bitti

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırladı. Oval ofiste gerçekleştirilen anlaşma ile iki ülke arasındaki savaşın sona erdiği duyuruldu. Basın toplantısında Trump, “Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar. Ermenistan ve Azerbaycan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi.” dedi. Ayrıca Trump, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili olarak “Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz.” açıklamasını da yaptı.

SAVAŞIN SONLANDIĞI DUYURULDU

Beyaz Saray’da gerçekleşen önemli görüşmede Donald Trump, Aliyev ve Paşinyan’ı kabul etti. Basın toplantısında Trump, 35 yıl süren çatışmaların ardından iki ülkenin dost hale geldiğini belirtti. “Yıllardır acı çekiyorlar. Bu savaşın sonucunu görüyoruz. Biden denedi ama başaramadı. Şimdi bu anlaşma ile barışı getirmekte başarılı olduk.” ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını ve Ermenistan ile ABD’nin işbirliğini artıracağını söyledi. “6 ayda savaşları bitirdim.” diye ekledi. Ermenistan ve Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstereceğini vurguladı.

ALIYEV’DEN TRUMP’A TEŞEKKÜR

Basın toplantısında söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Trump’a daveti için teşekkür etti. “Stratejik ortaklığa giriyoruz. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için teşekkür ediyoruz. Bugün Kafkaslar’da barışı tesis ediyoruz.” dedi. Aliyev, Trump’a Nobel Ödülü verilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti ve barış anlaşmasının kalıcı olmasını arzuladıklarını belirtti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmanın “barış için bir yol haritası” olacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, bu anlaşmanın, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini derinleştireceğini vurguladı. Anlaşmanın, çift taraflı işbirliklerini artıracağını belirtti ve Güney Kafkasya’nın potansiyelinin ortaya çıkacağını ifade etti. Ayrıca Zengezur Koridoru ile ilgili bir mutabakatın da yapılacağını aktardı.

ANKARA İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Azerbaycan, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan’dan bazı şartlar talep ediyor. Ermenistan Anayasası’ndan Azerbaycan’ın egemenliğine aykırı maddelerin çıkarılması ve AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi gibi şartlarla anlaşmanın imzalanmasını istiyor. Erivan yönetimi ise Anayasa referandumu gerektiğini savunarak zaman talep ediyor.

ATEŞKESİN TEMEL UNSURU: ZENGEZUR KORİDORU

Zengezur Koridoru ise taraflar arasında uzlaşılamayan başlıca konulardan biri olarak öne çıkıyor. Azerbaycan, bu koridor üzerinden geçecek yolcuların ve yüklerinin hiçbir kontrole tabi tutulmamasını talep ediyor. Ermenistan ise bu hattın iç mevzuatına uygun işletilmesi gerektiğini ifade ediyor. İlham Aliyev, “Bizim Azerbaycan’dan Azerbaycan’a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır.” şeklinde görüş belirtti.