Trump, Anlaşmaya Yakın Olunduğunu Belirtti

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN RUSYA-Ukrayna AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecinde bir barış anlaşmasına yakın olduklarını belirtti. Trump, “Rusya’nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor.” dedi. Oval Ofis’te gerçekleşen bir imza töreninde yaptığı değerlendirmelerde, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam ettiğini ve her iki tarafla da anlaşacaklarına inandığını ifade etti.

RUSYA İLE GÖRÜŞME OLASILIĞI

Trump, bir soruya yanıt olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerini Suudi Arabistan’da yapmasının mümkün olmadığını, ancak kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydetti. Rusya ile anlaşma konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini vurguladı. Kırım’ın ilhakı ile ilgili olarak bir soruya yanıt veren Trump, “Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ZELENSKIY’İN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin “Ukrayna, Kırım’ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır” açıklamasının Rusya ile yürütülen müzakereler açısından “son derece zararlı” olduğunu savundu. Önceki gün yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu ilerlediğini belirtmiş ve “Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova’da Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Beyaz Saray, müzakerelerin olumlu seyrettiğini ve Witkoff’un bu hafta yeniden Moskova’ya gideceğini açıklamıştı. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki barış umutlarını artırıyor.