Trump: Apple Ve Samsung’a Üretim Çağrısı

Donald Trump, Apple ve Samsung gibi büyük akıllı telefon üreticilerini ABD pazarında üretimlerini ülke sınırlarına taşımaya zorluyor. Aksi takdirde, bu firmalara yüzde 25 oranında ithalat vergisi uygulayacağı konusunda uyarıda bulundu. Trump, bu mesajı Truth Social platformunda paylaşarak, kuralın tüm şirketler için geçerli olması gerektiğini vurguladı. Apple, iPhone üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırmış olsa da, bu cihazların yaklaşık yüzde 90’ı hala Çin’de üretiliyor. Öte yandan, Samsung artık Çin’de telefon üretmiyor; üretimini Güney Kore, Vietnam, Hindistan ve Brezilya’da gerçekleştiriyor.

UZMANLAR GERÇEKÇİ BULMUYOR

Uzmanlar, Trump’ın bu talebinin gerçekçi olmadığını ifade ediyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple’ın tedarik zincirinin yalnızca yüzde 10’unu ABD’ye taşımanın üç yıl süreceğini ve bunun 30 milyar dolara mal olacağını aktardı. Tüm üretimi ABD’ye getirmenin, bir iPhone’un fiyatını 3 bin 500 dolara yükseltebileceği belirtiliyor, zira ABD’de Asya’daki gibi düşük maliyetli tedarik zinciri mevcut değil. Steve Jobs bile 2010 yılında, ABD’nin böyle bir üretimi destekleyecek yeterli sayıda yetenekli mühendisinin bulunmadığını belirtmişti.

YENİ İPHONE FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Trump, bu fikri Apple CEO’su Tim Cook ile birkaç kez gündeme getirdi. Eğer yüzde 25’lik gümrük vergisi yürürlüğe girerse, yeni iPhone’ların fiyatlarının bu sonbaharda artması bekleniyor.