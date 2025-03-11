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Trump, Ateşkes Görüşmelerinde Putin’e Mesaj Verdi

Trump’ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da yapılan ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz” dedi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen açıklamalarında, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini belirtti.

Ateşkes Arasındaki Farklar

Trump, geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaşanan sert görüşme ile günümüzdeki durum arasındaki farklılıklara dikkat çekti. “Bence bu çok büyük bir fark, Oval Ofis’te yaşananlarla tam bir ateşkes arasında büyük bir fark var” şeklinde konuştu. Ukrayna’nın ateşkesi kabul ettiğini vurgulayan Trump, “Umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla görüşeceğiz ve bir anlaşmaya varmaya çalışacağız. Eğer Rusya’yı ikna edebilirsek, harika olur. Edemezsek, savaş devam eder ve insanlar hayatını kaybeder” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile İleriye Dönük Planlar

Son olarak, Trump, Zelenskiy’i Beyaz Saray’a tekrar davet etme niyetine dair bir soru yanıtladı ve “Elbette, kesinlikle” diyerek bu konudaki istekliliğini belirtti.

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