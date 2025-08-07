Dünya

Trump, Ateşkes Putin’e Bağlı Dedi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Oval Ofis’te konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya verdiği 10 günün hâlâ geçerli olup olmadığına yönelik bir soruya, “Bu ona (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bağlı olacak” diye cevap verdi. Trump, “Ateşkes Putin’e kalmış, Zelensky ile görüşmüyor. Putin, benimle görüşmek istiyor. Ölümleri durdurmak için elimden geleni yapıyorum” şeklinde ekledi.

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. ABD medyasında yer alan iddialara göre, görüşmenin gerçekleşebilmesi için ABD tarafının, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin önce bir araya gelmesini şart koştuğu ifade edildi. Ancak Trump, Putin ile görüşmesi için böyle bir şartın olmadığını bildirdi.

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.
İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapıldı

Düziçi ilçesinde inek sağarken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı; komşuların zamanında müdahalesiyle olayın büyümesi engellendi.

