Trump: Ateşkes Putin’e bağlı, görüşmüyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Oval Ofis’te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya verdiği 10 günün hâlâ gündemde olup olmadığına dair gelen soruya, “Bu ona (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bağlı olacak” yanıtını verdi. Trump, konuşmasında “Ateşkes Putin’e kalmış, Zelensky ile görüşmüyor. Putin, benimle görüşmek istiyor. Ölümleri durdurmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında görüşmenin yakında yapılması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Öte yandan ABD basınında bu konuya dair önemli iddialar ortaya atıldı. ABC News ve New York Post’un haberlerine göre, ABD tarafı görüşmenin düzenlenebilmesi için Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin görüşmesini ön koşul olarak öne sürüyor. Ancak Trump, Putin ile görüşmesi için böyle bir şartın olmadığını ifade etti.