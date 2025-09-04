Haberler

Trump, Avrupa’ya Rusya’dan Petrol Alımını Durdurmasını İstedi

RUSYA’DAN PETROL SATIN ALMAMAK GEREKİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlere Rusya’dan petrol alımını durdurma çağrısı yaptı. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ve diğer Avrupalı liderlerin daveti üzerine, Ukrayna savaşı için kurulmuş olan ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısına Beyaz Saray’dan katıldı.

RUSYA’NIN GELİRİ KAYGILANDIRICI

ABD basınında çıkan haberlere göre, toplantıda Trump, Rusya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı yakıt satışından geçen yıl 1,1 milyar avro kazandığını belirtti. Avrupa’nın, savaşın finansmanında rol oynayan Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını desteklediği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamak zorunda olduklarını vurguladı.

