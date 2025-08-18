Trump, Avrupalı Liderlerle İyi Görüştü

TRUMP’IN GÖRÜŞMELERİ BAŞARILI GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da bir araya gelerek, görüşme hakkında bilgiler paylaştı. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Her şey güzel giderse üçlü toplantı yapılacak” şeklinde açıklama yaptı.

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Görüşmenin ardından Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, “Putin ve Trump yarım saat önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi” diyerek bu durumu duyurdu. Uşakov, görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirtti ve her iki liderin de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, Putin, Alaska toplantısındaki misafirperverliği için Trump’a içtenlikle teşekkür etti.

ÜÇLÜ ZİRVENİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beyaz Saray’daki temaslarının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin olumlu geçtiğini vurguladı. Putin ile Zelenski’nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Trump ve Putin, Alaska’da “Barışın Peşinde” temalı bir görüşme yaparak, ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirdiler. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmeden barış müzakereleri çıkmamıştı. Putin, görüşme sonrası “Güzel bir görüşme oldu” derken, Trump ise, “Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. NATO ile görüşeceğim. Zelenski ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım” ifadesini kullandı.