Trump, Avrupalı Liderlerle Verimli Görüştü

GÖRÜŞMELERİN VERİMLİLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle bir araya geldiğini paylaştı. Avrupalı liderlerin isimlerini sıralayan Trump, bu görüşmelerin çok verimli olduğunu ifade etti. Görüşmelerin Beyaz Saray’daki Doğu Salonu’nda başladığını, Oval Ofis’te devam eden farklı bir toplantıyla sona erdiğini vurguladı.

UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ

Trump, toplantıda ABD’nin koordinasyonunda çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu ele aldıklarını aktardı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun” dedi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin azaltılması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Toplantıların sonunda Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla aradığını kaydetti. “Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım” diyen Trump, bu görüşmenin gerçekleştirilmesinin ardından iki lider ve kendisinin katılacağı üçlü bir toplantı yapılacağını ifade etti. Bu adımın, savaşı sona erdirebilmek adına oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff’un bu görüşmenin ayarlanması için çalışmalarına başladığını da belirtti.