Trump, Baltimore’da Ulusal Muhafızları konuşlandırabilir

ABD BAŞKANI’NDAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’nin güvenliği için görevlendirdiği Ulusal Muhafız birliklerini, komşu eyalet Maryland’a da konuşlandırabileceğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maryland’in en büyük kenti olan ve yüksek suç oranlarıyla bilinen Baltimore’da da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesinin mümkün olabileceğini duyurdu. Daha önce Ulusal Muhafızları Chicago ve New York’a göndermeyi planladığını söyleyen Trump, Maryland Valisi Wes Moore ile yaşadığı tartışma sonrası Baltimore’u da bu şehirler listesine ekledi.

MOORE İLE YAŞANAN POLEMİK

Vali Moore’un, Baltimore’da yaşandığı kadar suç işlenmediği yönündeki ifadelerine tepki gösteren Trump, şehri gezme teklifini ‘kaba ve kışkırtıcı’ olarak nitelendirdi. Trump, “Başkan olarak, oraya yürüyüşe çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim. Wes Moore’un suç sicili çok kötü, tabii diğer birçok ‘mavi’ eyaletin yaptığı gibi suç rakamlarını çarpıtmazsa” şeklinde konuştu. Baltimore’un suç istatistiklerine göre ülke genelinde en kötü 4’üncü şehir olduğunu da ifade eden Trump, Maryland Valisi’nin ‘konuşmayı bırakıp işe koyulması’ gerektiğini vurguladı.