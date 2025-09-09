Trump: Barış Fırsatı Olabilir Dedi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, sabah saatlerinde ABD ordusundan İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgi aldığını belirtti. Saldırının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alınmış bir kararla yapıldığını ve kendi kararı olmadığını vurguladı.

KATAR’IN ROLÜ VE SORUMLULUK

Trump, “Katar’da, ABD’nin yakın müttefiki ve egemen bir ülke içinde – ki Katar barış için bizimle birlikte çok çalışıyor ve cesurca risk alıyor – tek taraflı bombardıman yapmak, ne İsrail’in ne de Amerika’nın hedeflerine hizmet ediyor” ifadelerini kullandı. Hamas’ın ortadan kaldırılmasını önemli bir hedef olarak değerlendiren Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a saldırının yaklaşmakta olduğunu Katar’a bildirmesi için talimat verdiğini ancak bunun için geç kaldığını ifade etti.

BARİŞ İÇİN UMUT

Trump, Katar’ı güçlü bir müttefik ve ABD’nin dostu olarak gördüğünü, saldırının bu çerçevede meydana gelmesinin üzüntü verici olduğunu aktardı. Tüm rehinelerin ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin serbest bırakılmasını ve savaşın derhal sona ermesini talep etti. Saldırının ardından Netanyahu ile görüştüğünü ve onun barış yapmak istediğini belirtti. Trump, “Bu talihsiz olayın barış için bir fırsat olacağını düşünüyorum” dedi.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştüğünü, verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettiğini ifade etti. Aynı zamanda, böyle bir olayın Katar topraklarında bir daha yaşanmayacağına dair güvence verdi. Son olarak, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nın nihai hale getirilmesi yönünde talimat verdiğini bildirdi.