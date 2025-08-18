Trump, Barış İçin Çalışma Vurgusu Yaptı

TRUMP VE ZELENSKIY’IN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu savaş kesinlikle bitecek. İnsanların ölmesini istemiyoruz” açıklamasını yaptı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yüz yüze geldiği görüşmede, iki lider basın mensuplarına görüşme öncesi ifadelerde bulundu. Trump, her şey yolunda giderse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir zirve yapılmasının planlandığını ifade etti. Zelenskiy de bu üçlü görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

BARİŞ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Trump, Zelenskiy’nin de Putin’in savaşı sona erdirmek istediğini söyledi ve “Barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve herkesle birlikte çalışacağız. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı” şeklinde konuştu. Zelenskiy, barış sağlanabilirse ülkesinde seçim yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soruya, “Barış olursa seçim yaparız. Öncelikle ateşkes olmalı, silahlar susmalı” yanıtını verdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri üzerine değerlendirme yapan Trump, “Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız” dedi. Trump, Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Putin’i arayacağını belirterek, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle olan görüşmenin barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Trump, “Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak. Bu savaş kesinlikle bitecek. İnsanların ölmesini istemiyoruz” ifadelerinde bulundu.

UKRAYNA’YA DESTEK İHTİYACI

Zelenskiy ise Trump’ın bu savaşı sonlandırması ve barışı sağlamak için diplomatik bir yol bulması gerektiğini vurgulayarak, “Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerikan ile Avrupa’daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimiz düşüncesindeyim” şeklinde bir destek mesajı verdi.