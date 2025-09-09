Trump, Barış İçin Fırsata İnanıyor

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Hamas müzakere heyetine Katar’da düzenlediği saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trump, “Bu talihsiz olayın barış için bir fırsat olabileceğine inanıyorum” dedi. Ayrıca, bu sabah itibarıyla ABD ordusundan, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a karşı bir müdahale gerçekleştirdiği yönünde bilgi aldığını belirtti. Saldırının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alınmış bir karar olduğunu vurguladı.

SALDIRIYA YORUMU

Trump, “Katar’da, ABD’nin yakın müttefiki ve egemen bir ülke içinde -ki Katar barış için bizimle birlikte çok çalışıyor ve cesurca risk alıyor- tek taraflı bombardıman yapmak, ne İsrail’in ne de Amerika’nın hedeflerine hizmet ediyor” şeklinde ifade etti. Bunun yanında, Hamas’ın ortadan kaldırılmasını önemli bir hedef olarak gördüğünü açıkladı. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a saldırının yaklaşmakta olduğunu Katar’a bildirmesi talimatını verdiğini, fakat saldırıyı durdurmak için zamanın çok geç olduğunu belirtti.

KATAR İLE İLİŞKİLER

Trump, Katar’ı güçlü bir müttefik ve dost olarak değerlendirdiğini ve saldırının bu ülkede gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tüm rehinelerin ve hayatını kaybedenlerin cesetlerinin serbest bırakılması ve savaşın derhal sona ermesi yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca, Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi aktardı ve Netanyahu’nun barış yapma isteğini dile getirdi.

Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşerek, ülkelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Böyle bir olayın Katar topraklarında bir daha yaşanmayacağına dair güvence verdi. Son olarak, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı nihai hale getirmesi için talimat verdiğini bildirdi.